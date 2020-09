Wiederkehr: „Wir werden diese Posten nicht annehmen“

Stichwort Corona: Es ist durchaus ein ungewöhnlicher Zugang für eine liberale Partei wie die Neos, mehr staatliche Hilfe zu fordern.

Es geht um treffsichere Hilfe. Wir haben eine Arbeitslosenquote von mehr als 15 Prozent. Jetzt braucht es eine sinnvolle Wirtschaftspolitik, um Betriebe schnell zu entlasten und Arbeitsplätze zu sichern. Wir haben in Wien viel zu hohe Steuern und Gebühren – die gehören jetzt weg.

Wie würden Sie „treffsicher“ helfen?

Die vorhandenen Mittel müssen ankommen. Nicht einmal zehn Prozent des Fixkostenzuschusses sind bei den Unternehmen gelandet.

Die Neos haben sich der SPÖ als Erster als Koalitionspartner angeboten, eine Zusammenarbeit mit der ÖVP aber abgelehnt.

Der Politik fehlt es an Klarheit, schon vor der Wahl zu sagen, was Sache ist. Die SPÖ wird Erster sein. Mir war es wichtig, zu sagen: Ja, wir wollen gestalten.

Die Neos wollen regieren und dabei sich selbst kontrollieren. Das passt nicht zu den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie.

Der beste Weg zu gestalten und zu kontrollieren ist in einer Regierung. In einer solchen möchten wir dem Stadtrechnungshof mehr Kontrollrechte einräumen und sinnlose politische Posten wie zweiter Bezirksvorsteher-Stellvertreter abschaffen. In der Stadtregierung fehlt jemand, der in Sachen Transparenz und Korruptionsbekämpfung etwas voranbringen möchte. Die SPÖ setzt auf Freunderlwirtschaft und die Grünen sind von Aufdeckern zu Zudeckern geworden.

Sie würden diese Posten also ablehnen, wenn die Neos welche bekommen würden?

Ja. Das ist eine Frage der Haltung. Wenn man die Posten kritisiert, soll man sie auch nicht annehmen. Ich habe eidesstattlich beim Notar beglaubigt, dass wir diese Posten nicht annehmen werden.