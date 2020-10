Polizisten und der Hang zur FPÖ

Was ist so besonders an diesem Wohnhaus, das aussieht wie ein typischer Wiener Gemeindebau? Die meisten Bewohner hier sind Polizisten. Und sie sind FPÖ-Wähler. Bekanntheit erlangte die Siedlung erneut in der Berichterstattung nach der Bundespräsidentenwahl. „Die blaue Hochburg mitten in Ottakring“ titelten die Medien, denn FPÖ-Kandidat Norbert Hofer holte sein bestes Ergebnis im Sprengel 44 im Wiener Ottakring, hier in der Polizeisiedlung. Überall sonst konnte er nicht ansatzweise so viel punkten. 64,81 Prozent der Stimmen gingen an Hofer – ähnlich verhielt es sich hier bei der Wien-Wahl 2015 und dem FPÖ-Zuspruch. Der Sprengel 44 ist mit nicht einmal 500 Wahlberechtigten sehr klein. Der Polizei-Wohnblock, der sich darin befindet, bietet 415 Wohnungen.