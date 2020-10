Nach der Wien-Wahl: Was die Bundes-Türkisen fürchten

Tatsächlich gilt es an dieser Stelle einiges festzuhalten. Zunächst: Die im Bund auch von hochrangigen Grünen gestreute These, wonach sich Sebastian Kurz und Spezi Blümel entfremdet haben, wird in der Regierungsmannschaft als „Schwachsinn“ bezeichnet. Denn sie entspricht so gar nicht der internen Loyalitäts- und Machtlogik. Mitglieder des türkisen Kern-Teams werden nicht fallen gelassen; schon gar nicht, wenn sie solche Wahlergebnisse schaffen.

Ein anderer Punkt: Mindestens ebenso wichtig wie das eigene Ergebnis in Wien ist für die türkise Regierungsmannschaft das Abschneiden der Grünen.

Denn zuletzt lief es im Bund eher ruppig. „Die Grünen sind nervös, sie machen vieles unabgesprochen, um politisch ihr Revier abzustecken“, lautete zuletzt der Befund in Richtung Werner Kogler. Als Beispiel wird die Plastik-Pfand-Idee gebracht, mit der Kogler & Co die Türkisen überrascht und spürbar vergrämt haben.