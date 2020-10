Wien-Wahl: SPÖ in allen Bezirken im Urnen-Ergebnis stärkste Partei

Die Stärke der SPÖ bei der Wiener Gemeinderatswahl zeigt sich auch in den einzelnen Bezirksergebnissen. So verzeichneten die Sozialdemokraten im Urnenergebnis in sechzehn Bezirken Stimmenzuwächse, in allen war sie stärkste Partei. Inklusive der Briefwahlstimmen wird sie allerdings in Wien-Innere Stadt wohl nicht mehr stimmenstärkste sein, sondern die ÖVP. Der große Wahlverlierer FPÖ büßte in allen Bezirken mehr als zehn Prozentpunkte ein, 18 Mal blieb sie unter zehn Prozent.

Ihr Top-Ergebnis konnte die SPÖ in der Brigittenau mit 50,64 Prozent einfahren, das ist ein Plus von 7,56 Prozentpunkten - es war auch der einzige Bezirk mit mehr als 50 Prozent der Stimmen im vorläufigen Ergebnis (ohne Briefwahlkarten und ohne Wahlkarten aus fremden Bezirken, diese werden erst ab Montag ausgezählt). In weiteren zwölf Bezirken konnte die SPÖ mehr als 40 Prozent der Stimmen verbuchen; mehr als 30 Prozent Stimmenanteil war es in allen 23 Bezirken. Den größten Stimmenzuwachs erzielte die SPÖ in Favoriten mit 7,99 Prozentpunkten, sie kam dort auf 49,38 Prozent. Rote Stimmenverluste gab es in sieben Bezirken, den größten davon im 1. Bezirk mit einem Minus von 3,35 Prozentpunkten und einem Ergebnis von 30,15 Prozent.