Die Ergebnisse der Bezirkswahl: Das blaue Simmering ist wieder rot

Vor wenigen Wochen hat er noch „Job Speed Dating“ für Betriebe und Arbeitslose im Simmeringer Amtshaus veranstaltet, jetzt ist er selbst seinen Job los: Paul Stadler, der erste FPÖ-Bezirksvorsteher der Stadt, konnte sich nicht gegen den Abwärtstrend der Blauen stemmen.

Nach nur fünf Jahren wird der traditionelle Arbeiterbezirk im Osten der Stadt wieder rot: Nach der Hochrechnung von ORF/SORA (inklusive Wahlkartenprognose) verliert die FPÖ 14,7 Prozentpunkte und stürzt auf 27 Prozent ab.

Damit reichte für die SPÖ lediglich ein kleines Plus von 1,6 Prozentpunkten, um auf 42,2 Prozent zu kommen – und damit den Bezirk zurückzuerobern.

Eine neue Farbe könnten laut Hochrechnung auch zwei weitere Bezirke bekommen (Leopoldstadt, Josefstadt). Die politische Landkarte Wiens könnte demnach so aussehen: In 17 Bezirken regiert nun die SPÖ, in drei die ÖVP und in drei regieren die Grünen.

Verglichen mit 2015 heißt das: Die SPÖ gewinnt zwei Bezirke, Türkise und Blaue verlieren jeweils einen, die Grünen bleiben auf Gleichstand.