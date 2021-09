Radarfallen: Gemeinden wollen blitzen

Seit Jahren liegt die Forderung des Gemeindebundes auf dem Tisch, dass Bürgermeister auf ihren Straßen selbstständig Radarmessungen anordnen können. Bisher ist das meist daran gescheitert, dass am Ende einer der Verhandlungspartner kalte Füße bekommen hat. Am besten in Erinnerung ist der Auftritt des damaligen Kärntner Landeshauptmannes Gerhard Dörfler (BZÖ) vor einigen Jahren, als er erklärte, dass er ein Abzocken seiner Bevölkerung sicher nicht zulassen werde.

Jetzt wird aber ein neuerlicher Anlauf unternommen. Anlass ist das Inkrafttreten des Raserpakets, das von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) eingebracht worden ist. Seit 1. September sind die Strafen um einiges höher, wenn Autofahrer ihren Fuß zu fest auf dem Gaspedal lassen. Für Gemeindebundpräsident Alfred Riedl ist das ein idealer Zeitpunkt, um wieder einmal aufzuzeigen. Riedl: „Wir geben da nicht auf. Wir glauben, dass es dringend notwendig ist und wir werden das irgendwann auch schaffen.“