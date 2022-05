Hohe Inflation: Was kann die Teuerung abfedern?

Nicht nur an den Zapfsäulen und an der Stromrechnung erleben die Österreicherinnen und Österreicher aktuell regelmäßig böse Überraschungen, sondern auch im Supermarkt: Auch Lebensmittel sind angesichts der hohen Inflation zum Teil empfindlich teuer geworden. Forderungen, wie der Teuerung auf politischer Ebene begegnet werden sollte, gibt es einige: Die Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel etwa. Welche davon Sinn ergeben, welche nicht und welche Schritte die Politik setzen sollte, erklären in der heutigen Ausgabe die WU-Ökonomin Lea Steininger und Agenda-Austria-Ökonomin Heike Lehner.