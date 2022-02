Meldewesen: Nur ein Hauptwohnsitz ist erlaubt

KURIER: In welchen Bundesländern gibt es eine Zweitwohnsitzabgabe?

Walter Leiss: Eine Abgabe dafür gibt es in: Vorarlberg (Zweitwohnsitzabgabegesetz), Tirol (Aufenthaltsabgabegesetz 2003, Freizeitwohnsitzabgabegesetz), Salzburg (Ortstaxengesetz 2012, Tourismusgesetz 2003), OÖ (Tourismusgesetz 2018), Kärnten (Zweitwohnsitzabgabegesetz, Orts- und Nächtigungstaxengesetz), Burgenland (Tourismusgesetz 2021) sowie in der Steiermark (Nächtigungs- und Ferienwohnungsabgabegesetz).

Wäre eine Vereinheitlichung für ganz Österreich sinnvoll?

Walter Leiss: Ein einheitlicher Umgang mit Freizeitwohnsitzen wäre aus Sicht des Gemeindebundes wünschenswert, auch in finanzieller Hinsicht.

Wo ist eine Leerstandsabgabe zu bezahlen?

Walter Leiss: Derzeit gibt es in keinem Bundesland gesetzliche Grundlagen für die Erhebung einer Leerstandsabgabe. In Wien gab es in den 1980er-Jahren schon einmal kurz eine Leerstandsabgabe, welche aber vom VfGH wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz aufgehoben wurde. Derzeit gibt es wieder in einigen Bundesländern (Tirol, Steiermark, Wien und Salzburg) Diskussionen zur Einführung einer Leerstandsabgabe. In Salzburg befindet sich ein entsprechender Gesetzesentwurf bereits in Begutachtung.

Wie weist man nach, dass man am Nebenwohnsitz regelmäßig wohnt?

Walter Leiss: Das ist nicht immer einfach. Allenfalls könnte mithilfe des Strom- und Wasserverbrauches sowie Müll ermittelt werden, ob die Wohnung genützt wird. Dazu haben einzelne Gemeinden auch bereits Detektive eingesetzt.