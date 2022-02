Immobilien: So holen Sie Geld vom Finanzamt zurück

Ob zum Eigenbedarf, als Büro oder als Anlageobjekt: Der Kauf einer Immobilie erfolgt aus unterschiedlichen Motiven. So unterschiedlich wie die Beweggründe sind auch die steuerlichen Möglichkeiten, die sich aus dem Erwerb ergeben. Nicht immer muss der Besitzer Steuern bezahlen, manchmal bekommt er sogar Geld vom Finanzamt zurück. IMMO hat Steuerberater Jürgen Sykora zu den wichtigsten Steuerbelangen rund um Kauf, Verkauf, Vermietung und Schenkung.

Bei Vermietung

Wird die Wohnung zur Vermietung genutzt, können steuerliche Vorteile lukriert werden. So können zum Beispiel die Anschaffungskosten des Gebäudeanteils, konkret der anteilige Kaufpreis, abgeschrieben werden. Nicht auf einmal, sondern aufgeteilt auf 67 Jahre. Das entspricht 1,5 Prozent pro Jahr. Auch die Anschaffungsnebenkosten – Grunderwerbsteuer, Grundbuchgebühr, Maklerprovision, Notariatskosten – können über diesen Zeitraum Jahr für Jahr abgesetzt werden.

Wer sich für eine Vermietung entschlossen hat, darf nicht vergessen: Auch private Vermieter müssen in Österreich ihre Mieteinnahmen versteuern. Grundsätzlich können bei der Vermietung zwei verschiedene Arten von Steuern anfallen: Die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. Bei beiden gibt es Freigrenzen, sodass der Vermieter erst ab einer bestimmten Höhe an Mieteinkünften steuerpflichtig wird. Um die Einkommensteuer kommt man allerdings in den wenigsten Fällen herum, denn die Freigrenze ist hier sehr niedrig.

Einkommensteuer

Die Gewinne, die aus der Vermietung erzielt werden, gelten als Einkünfte nach dem Einkommensteuergesetz. Von daher ist auf diese Einnahmen auch Einkommensteuer abzuführen. Für die Berechnung dieser Steuer werden die gesamten Einkünfte (etwa aus einem Angestelltenverhältnis oder aus Gewerbebetrieb) herangezogen. Je nach Höhe des gesamten Einkommens gelten verschiedene Steuerklassen. Die Steuerfreigrenze für die Einkommensteuer liegt bei 11.000 Euro im Jahr – in Summe für alle Einkunftsquellen.

Umsatzsteuer

Wenn Immobilien zu Wohnzwecken vermietet werden, dann fallen für die Mieteinnahmen zusätzlich 10 Prozent Umsatzsteuer an. Bis zu einer Freigrenze von jährlich 35.000 Euro greift allerdings die Kleinunternehmerregelung und Vermieter sind von der Umsatzsteuer befreit. Es ist aber möglich, die Umsatzsteuer auf freiwilliger Basis zu zahlen, um vorsteuerabzugsberechtigt zu sein. Ob es sich wirklich um einen Vorteil handelt, sollte ein Profi klären.

Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Geld zu sparen: „Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermietung stehen, können von der Steuer abgesetzt werden. Sie verringern die Einkünfte aus der Vermietung und demnach die Steuerlast. Dazu gehören zum Beispiel Betriebs- und Reparaturkosten“, so Jürgen Sykora. Das Thema Vermietung ist besonders im steuerlichen Bereich ein Riesenfeld. Er empfiehlt daher, sich zumindest im ersten Jahr von einem Steuerberater beraten zu lassen.