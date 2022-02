Nutzen Sie Ihr Stimmrecht als Wohnungseigentümer

Seit der Corona-Pandemie bieten Hausverwaltungen auch die Möglichkeit an, online teilzunehmen. Leider nutzen die Eigentümer sehr oft nicht ihr Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht. Das bestätigt auch Bruno Schwendinger: „Wir sehen, dass die Teilnahme an Versammlungen größer ist, wenn die Eigentümer auch selbst in der Liegenschaft wohnen (Eigennutzer). Eigentümer, die Wohnungen rein zu Anlagezwecken gekauft haben, zeigen tendenziell weniger Interesse an den Versammlungen.“

Neuerungen ab 1. Juli

Da die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt haben, dass die Teilnahme der einzelnen Eigentümer immer seltener wurde, hat der Gesetzgeber neue Abstimmungsbedingungen ermöglicht.

Ab 1. Juli 2022 kommen Beschlüsse auch zustande, wenn zumindest ein Drittel aller Miteigentumsanteile (nach Grundbuch) ihre positive Stimme abgegeben hat und zwei Drittel aller abgegeben Stimmen für die Umsetzung sind. Anton Holzapfel, ÖVI-Geschäftsführer, erklärt die Folgen: „Passiven Eigentümern kommt nunmehr weniger Gewicht zu. Der Druck auf Wohnungseigentümer wird verstärkt, ihre Mitwirkungsbefugnisse auch aktiv wahrzunehmen.“ Der EHL-Experte sieht die Gesetzesänderung positiv: „Die Änderungen sind sehr sinnvoll, weil Entscheidungen leichter umgesetzt werden können. Bei mangelndem Interesse von einzelnen Eigentümern kamen leider oft gute Umsetzungsideen bei den Beschlussfassungen nicht zustande, weil eine nicht abgegeben Stimme als Nein gezählt werden musste.“