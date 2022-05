Wifo-Experte: Leerstandsabgabe bringt Wohnungsmangel nicht in Griff

Wer sich eine Ferienwohnung an einem schönen Ort leisten könne, werde die im steirischen Modell angedachten 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr in Kauf nehmen. Per Definition seien es ja eher wohlhabende Leute, die sich einen Zweitwohnsitz leisten. "Insofern wird nicht den großen Unterschied machen."

Einfach bauen

Um mehr Wohnungen auf den Markt zu bringen, müsse einfach mehr gebaut werden, "so banal es klingt". "Nur mit einer Mobilisierung aus dem Leerstand wird man den Wohnungsmangel in Österreich nicht in den Griff bekommen", so der Experte. Österreich sei in den vergangenen 20 Jahren um eine Million Köpfe gewachsen, "und damit geht einfach ein massiver Bedarf an Wohnraum einher".

Steiermark erstes Bundesland mit Abgabe auf Zweitwohnsitze

Grundsätzlich hält es Klien für "sicher sinnvoll", die Aspekte Leerstands- sowie Zweitwohnungs- oder Ferienwohnungsabgabe "in einem Aufwasch" anzugehen. Insofern sollte es für Ferienwohnungen oder Zweitwohnungen keine Ausnahmen wie etwa für Wohnungen für Kinder oder für Dienstwohnungen geben. Er gehe davon aus, dass Zweitwohnungen "sogar eine explizite Zielgruppe" einer solchen Abgabe seien.