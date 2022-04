Leerstandsabgabe in Graz ab 2023: „Wohnen ist keine Ware“

Erhebung nötig

Im Vorjahr wurde von mehreren Seiten eine Zahl kolportiert: Rund 38.000 Wohnungen stünden demnach in Graz ständig leer, doch das war eher eine Schätzung. „Aus meiner Sicht wird es eine Leerstandsergebung brauchen“, kommentiert SPÖ-Graz-Chef Ehmann. Hannes Schwarz. SPÖ-Klubobmann im Landtag, spricht von „Immobilienhaien“, die man so treffen wolle: „Es hat Hunderte Neubauprojekte mit Tausenden Wohneinheiten allein in den vergangenen beiden Jahren gegeben. Aber im selben Zeitraum nur einen Bevölkerungszuwachs von knapp 800 Personen“, rechnet Schwarz vor. „Wer eins und eins zusammenzählt, weiß: Spekulanten und wohlhabende Menschen missbrauchen den Wohnraum in Graz als Wertanlage.“

Auch wenn wegen der geringen Zusatzkosten der Lenkungseffekt schmal sein dürfte, werde die Stadt die Möglichkeit nützen, versichert Ehmann. Tatsächlich sind die Möglichkeiten der Bundesländer begrenzt. Es gibt zwar Expertisen, wonach die Länder den Kommunen solche Abgaben ermöglichen dürfen, doch die Gutachten warnen davor, die Kosten zu hoch anzusetzen – sonst liefen die Landesgesetzgeber Gefahr, verfassungswidrig zu handeln.