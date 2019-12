10.000 leere Wohnungen: Salzburg prüft Leerstandsabgabe

Sind nun, falls die Abgabe kommt, auf dem Salzburger Wohnungsmarkt revolutionäre Entwicklungen zu erwarten? Ziemlich sicher nicht. Paradoxerweise sind gerade Lenkungseffekte, die die Abgabe zum Ziel hat, nicht erwünscht. Dann würde sie nämlich Artikel elf der Bundesverfassung widersprechen. Damit das nicht passiert, soll sie in überschaubarer Höhe bleiben. Haslauer schwebt eine Größenordnung von 30 bis 40 Euro vor. „Wenn man so will, könnte eine Leerstandsabgabe als Solidaritätsbeitrag verstanden werden, denn durch den Entzug von Wohnraum müssen neue Wohnungen gebaut werden, dadurch wird die Allgemeinheit mit Kosten belastet“, erklärt Haslauer gegenüber dem KURIER.

Obwohl sich die Diskussion um Apart-Hotels auf Projekte in den Gebirgsgauen konzentrierte, zielt die Abgabe – so wie auch das am Mittwoch beschlossene Gesetz – auf die Stadt ab. „Dort sollen mittlerweile zwischen 7.000 und 10.000 Wohnungen leer stehen“, sagt Haslauer. Dem Tourismus in den Gebirgsregionen widmen sich andere Maßnahmen. So soll es schon ab Jahresbeginn eine Kennzeichnungspflicht für Apart-Hotels geben. Spätestens im März soll diese Regelung in Kraft treten. Dadurch dürften solche Hotels nur mehr auf extra gekennzeichneten Flächen errichtet werden, und Gemeinden hätten eine Handhabe gegen Projekte. Erst kürzlich berichtete der KURIER über ein Apart-Hotel in Zell am See, das gegen den Willen der Gemeinde errichtet werden soll.