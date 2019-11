Aufstand gegen Zells ungebetenes Aparthotel-Projekt

Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte. Ob das „ Lake View Lodge“ in Zell am See aber tatsächlich gebaut wird, steht nach wie vor in den Sternen. Der Immobilienentwickler Michael Ehrenfried möchte etwas oberhalb des Zeller Stadtzentrums ein Aparthotel mit 112 Betten bauen. Die Stadtgemeinde befürchtet Zweitwohnsitze im Luxus-Format und hat schon 2013 eine negative Stellungnahme zum Projekt abgegeben.

Nach mehreren Umplanungen liegt seit Ende September eine Baugenehmigung vor. Die ist allerdings noch nicht rechtskräftig, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft gibt es mehrere Beschwerden. Nicht einmal Ehrenfried selbst rechnet mit einem raschen Baubeginn. „Er ist für Frühling 2021 geplant. Fertiggestellt soll das Hotelprojekt im Herbst 2022 sein“, teilt der Immobilienentwickler dem KURIER auf Anfrage mit.