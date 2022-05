„Wie viel wirklich leer steht, weiß kein Mensch“

Ähnlich sieht das Martin Prunbauer, Präsident des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbunds (ÖHGB). Ältere Menschen würden ins Heim ziehen, aber die Wohnung nicht aufgeben wollen, zum Teil in der Hoffnung, wieder zurückkehren zu können. Oft müssten Wohnungen auch renoviert oder zuerst eine Verlassenschaft abgewickelt werden. Viele Menschen hätten keine Freude, ihr Eigentums- oder Mietobjekt leer stehen zu lassen, weil das koste ja Geld. Daher müsste zunächst Leerstand definiert werden. „Eine Abgabe ist Showpolitik und eine reine Geldbeschaffung für Gemeinden“, so Prunbauer. Sie werde weder jene institutionellen Investoren abschrecken, denen man unterstelle, sie würden es systematisch machen; noch werde es leicht, Leerstand nachzuweisen. Dies sei jetzt schon bei Mietern, die wegen eines Zweitwohnsitzes ihr Objekt nicht nutzen, kaum möglich.

Nur mit einer Mobilisierung von Wohnraum durch eine Leerstandsabgabe „wird man den Wohnungsmangel in Österreich nicht in den Griff bekommen“, sagt auch Wifo-Ökonom Michael Klien in Ö1. „Helfen kann nur mehr Wohnbau.“ Entscheidungen auf die Nicht-Nutzung werde eine Leerstandsabgabe von 1.000 Euro im Jahr nicht haben. robert kleedorfer