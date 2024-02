Neues Modell: Kostenersatz bei Freispruch soll verdreifacht werden

Überlange Strafverfahren stehen seit Jahren in der Kritik. Was das kosten kann, scheint der Politik und der breiten Öffentlichkeit aber erst nach den zwei Freisprüchen für Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bewusst geworden zu sein. „Weit über 100.000 Euro“ will Strache für seine Verteidigung bezahlt haben, an „Kostenersatz“ bekam er dann nur 3.000 Euro. Und Strache ist nur einer der prominenteren Fälle.