Kritik an türkis-grüner Blockade: „Richter sind kein politisches Tauschobjekt“

Gernot Kanduth hatte einen steilen Einstieg: Sabine Matejka, seine Vorgängerin als Präsidentin der Richtervereinigung, dankte Anfang September ab (mehr dazu). Grund waren die Querelen rund um die Neubesetzung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG).

Matejka wurde zwar von einer Kommission erstgereiht, die Regierung kann sich seit zehn Monaten aber nicht zur Nominierung durchringen. Vom Bundespräsidenten abwärts gab es dafür viel Kritik – auch von Kanduth, als er gerade frisch im Amt war. Einen Aufschrei gibt es von Kanduth jetzt auch in Bezug auf die Reform des Kostenersatzes.

KURIER: Die Regierung blieb von Ihrem Aufschrei zum Thema BVwG – und von den vielen anderen zuvor – ungerührt. Ist das Hilflosigkeit oder bloße Ignoranz?

Gernot Kanduth: Das kann ich mir selbst nicht erklären. Klar ist: Das BVwG funktioniert, die Rechtsprechung geht weiter. Aber wenn die Politik eine so zentrale Stelle nicht nachbesetzt oder sie zum Tauschobjekt in einem politischen Handel macht, nimmt sie Einfluss auf die Justiz. Und das darf nicht sein in einem Rechtsstaat.

Was halten Sie vom kolportierten Kompromiss? Fürs BVwG könnte der drittgereihte Kandidat zum Zug kommen, für die Bundeswettbewerbsbehörde die zweitgereihte Kandidatin.

Kompromisse politischer Natur bei der Besetzung einer Richterstelle darf es nicht geben. Es muss die oder der am besten Geeignete genommen werden. Es gab eine höchstkarätig besetzte Kommission und die Regierung kann sich nicht anmaßen, deren Vorschlag zu ignorieren.

Kann es sich die zuständige Justizministerin Alma Zadić überhaupt leisten, die bestqualifizierte Frau fallenzulassen und einen drittgereihten Mann zu nominieren?

Das kann nur sie selbst beurteilen. Aber ich darf erinnern: Sie hat sich von Anfang an sehr weit hinausgelehnt und gesagt, sie werde nur die Erstgereihte mittragen.