Sabine Matejka über Rücktritt: "Es gab parteipolitische Zuordnungen"

Was waren gute und schlechte Erfahrungen, die Sie als Präsidentin der Richtervereinigung gemacht haben?

Rückblickend war es eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, aber auch turbulent, weil sie mit den Budgetkürzungen und den Personalproblemen in der Justiz begonnen hat und nie wirklich Ruhe eingekehrt ist in diesen sechs Jahren, in denen ich Präsidentin war. Aber ich habe es immer mit sehr viel Freude und Engagement gemacht und bin froh, dass ich es jetzt in erfahrene Standesvertreterhände legen kann.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?

Meinem Nachfolger, der bereits sehr viel Erfahrung mitbringt, wünsche ich viel Kraft und viel Durchhaltevermögen, für was auch immer noch kommen wird.