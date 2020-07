Kalt, eng, laut: Lebensmittelbetriebe im Fokus der Corona-Tests

Und wie sieht die Strategie nun aus?

Die Regierung setzt weiterhin auf Eigenverantwortung, Hausverstand – und breite Screenings. Unternehmen in Risikobereichen werden nun kostenlose PCR-Tests angeboten, pro Woche sind bis zu 30.000 Tests möglich. 40 Betriebe haben sich bereits gemeldet, darunter auch jene vier Betriebe in Oberösterreich, in denen nun die Infektionen bekannt wurden. Eine Überraschung war der Cluster also nicht. Als Nächstes testet die AGES in Salzburg und Niederösterreich.

Braucht es verpflichtende Tests in Betrieben?

Pflicht sind die Tests erst bei Verdachtsfällen. Beim Screening setzt man auf Freiwilligkeit. Allerberger: „Wir sind dankbar, dass so viele Betriebe kooperieren und Verantwortungsbewusstsein zeigen. Wer steht schon gerne als Corona-Cluster in der Zeitung?“