Kalkuliertes Time-out bei Türkis-Blau

Vilimsky gegen Karas. Dazu Andreas Schieder und Werner Kogler, die ordentlich auf die Pauke hauen werden, weil sie gegen das Abdriften ihrer Parteien in die Bedeutungslosigkeit ankämpfen: Das Publikum kann für die Konfrontationen im Wahlkampf bereits das Popcorn ordern.

Wie kann man die Harmonie zwischen Türkis und Blau erhalten, wenn es im EU-Wahlkampf kracht? Darüber wird bereits im innersten Kreis der Regierung in Wien nachgedacht. Die EVP hat soeben ein Grundsatzpapier verabschiedet, das die Mitgliedsparteien zu einer strikten Abgrenzung gegenüber rechten und linken Populisten verpflichtet.

Um den Frieden in der Koalition nicht zu gefährden, will die Regierung – was die Akteure auf heimischer Bühne betrifft – Differenzen und Provokationen vermeiden. Überlegt wird, während des Wahlkampfes von gemeinsamen Medienauftritten Abstand zu nehmen, damit Türkis und Blau nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Es soll eine Art „Beziehungspause“ geübt werden, die von den Regierungsstrategen minutiös geplant und kalkuliert ist, damit sie nicht aus dem Ruder läuft.

Hinter den Kulissen soll die Arbeit unbeeinträchtigt weiter gehen. „Der Wahlkampf wird nicht in die Regierungsarbeit hineingetragen werden“, heißt es zum KURIER.

Die Koalitionsarbeit gehe „so weiter, so wie sie auch während der Landtagswahlkämpfe in diesem Jahr weitergegangen ist“, erklären Insider. Das gilt auch in Sachen EU: FPÖ-Minister würden weiterhin an EU-Räten teilnehmen und sich bei diesen Treffen „loyal gegenüber dem Koalitionspartner“ verhalten. „In der Europa-Arbeit der Bundesregierung gibt es keine Pause.“ Und an den europäischen Grundsätzen, die im Regierungsprogramm stehen, darf „nicht gerüttelt werden“, wird von türkiser Seite betont.

Mit drei inhaltlichen Ansagen startet die SPÖ in den EU-Wahlkampf. Spitzenkandidat Andreas Schieder nennt „Fairness in Europa, Steuergerechtigkeit und Kampf gegen die Spaltung in der Gesellschaft“. Denn: „Soziale Gerechtigkeit spielt bei Rechtspopulisten und Konservativen keine Rolle.“

Die derzeitige SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner, die auf Platz 2 gereiht ist, verlangt einmal mehr die „faire Besteuerung“ von Konzernen. Mit Bedauern stellte sie fest, dass „die Finanztransaktionssteuer tot ist. Und über eine Digitalsteuer wird es in diesem Jahr keinen Beschluss mehr geben“.

Unzufrieden zeigt sie sich auch mit der bisherigen Bilanz des österreichischen EU-Vorsitzes: „Schöne Bilder, Handshakes, viele Überschriften und sehr dürftig, was Ergebnisse angeht.“