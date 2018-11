EU-Wahl: Meinl-Reisinger marschiert statt Kern mit Macron

Macron hatte lange überlegt, mit wem er am besten eine Allianz für die EU-Wahl bildet, um die größten Erfolgsaussichten zu haben. Bis zuletzt versuchte Christian Kern, Seite an Seite mit Macron zu kandidieren und eventuell sogar eine Allianz der europäischen Sozialdemokraten mit "En Marche" zimmern zu können. Eine progressive Allianz mit "En Marche" "streben wir an. Das ist unser Ziel", sagte Kern zum KURIER.

Meinl-Reisinger freut sich über "großen Schritt"

Nun ist es aber nicht der frühere Bundeskanzler, sondern Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die mit Macrons Bewegung gemeinsam marschieren wird. "Ich freue mich über einen großen Schritt vorwärts im Kampf für ein neues Europa und gegen Nationalismus", freut sich Meinl-Reisinger.

Die Kooperation der liberalen Kräfte mit "En Marche" in einer breiten Plattform sei "die logische Alternative zu einem europaweiten Rechtsruck. Keine der großen alten Parteien bildet ein ernstzunehmendes Gegengewicht zu den Nationalisten rund um Orban, Salvini, Le Pen und ihren Freunden, die sich auch in Österreich bei ÖVP und FPÖ finden“, so Meinl-Reisinger.