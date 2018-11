"Europa ist meine Leidenschaft": Weber will an die EU-Spitze

Weber ist seit 2014 Fraktionschef der EVP im EU-Parlament und führt die größte Gruppe mit 219 Abgeordneten. Verbindlich und taktisch geschickt hält er diese Gruppe zusammen und spannt seine Netze in der EU. In seiner Heimat ist er auch Vizepräsident der CSU, er gehört aber dem liberalen, pro-europäischen Flügel an.

Studiert hat Manfred Weber „Physikalische Technik“ an der Fachhochschule in München, und als Ingenieur hat er zwei Unternehmen im Bereich Umwelt- , Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit gegründet.

Privat ist von ihm wenig bekannt. Der tiefgläubige Katholik aus Wildenberg in Niederbayern ist verheiratet und kinderlos. Als Junger hat er Gitarre in einer Band gespielt. Gestern sagte er bei seiner Rede, dass sein Bruder an Krebs gestorben sei. Als Kommissionspräsident würde er ein EU-weites Krebsvorsorge-Programm forcieren.

Ob er Hobbys hat, weiß sein Umfeld gar nicht. „Politik ist sein Leben“, beschreibt ihn ein deutscher CDU-Abgeordneter. „Er ist fleißig und verlässt immer als Letzter das Büro. “

In der CSU engagierte er sich schon als Junger, von 2003 bis 2007 war er Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern. 2004 wurde er ins Europäische Parlament gewählt – und arbeitete sich ständig hoch. Im nächsten Jahre könnte Weber den politischen Olymp Europas erklimmen und Präsident der EU-Kommission werden. „ Europa ist einfach meine Leidenschaft“, sagte er, nachdem das Wahlergebnis bekannt wurde.