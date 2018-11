EVP-Spitzenkandidat: Manfred Weber ist der Favorit

Nach einer geheimen Abstimmung steht es Donnerstagmittag fest, wer der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die EU-Wahl 2019 ist. Damit verbunden ist auch der Anspruch auf den mächtigen Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Manfred Weber (46), CSU-Politiker und Fraktionschef der EVP im EU-Parlament, sowie der ehemalige finnische Ministerpräsident Alexander Stubb (50) treten zur Wahl an.

758 Delegierte des EVP-Kongresses in Helsinki konnten sich Mittwochabend ein Bild beider Kandidaten machen: In einem spannenden Schlagabtausch positionierten sie sich zu aktuellen europapolitischen Fragen.

Manfred Weber hat von den EU-Staats- und Regierungschefs schnellere Entscheidungen gefordert. Unter anderem in der Flüchtlingspolitik fehlten die Ergebnisse, sagte Weber.

Weber warb in der Debatte mit Stubb für einen verbindlichen Mechanismus, um Rechtsstaatlichkeit in allen Ländern der EU durchzusetzen. „Das sollte vom nächsten Kommissionspräsidenten vorgeschlagen werden“. Hintergrund ist der Streit mit Polen und Ungarn, denen mögliche Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vorgehalten werden.

Stubb sprach sich in der Flüchtlingspolitik für von der EU finanzierte „Asylzentren“ in nordafrikanischen Ländern und für einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen aus. Gleichzeitig plädierte er für die Verteilung von anerkannten Asylbewerbern in der ganzen EU (Quotensystem). Ein wichtiger Aspekt sei zudem der Kampf gegen den Klimawandel, der viele Menschen zur Flucht nötige.