Liberaler Stubb fordert Schwergewicht Weber

Mittwochabend kam es zu einem Zweikampf der beiden. Auch wenn Weber geschickt Parteiführer und Abgeordnete auf seine Seite zog, in den sozialen Netzen behält Stubb die Nase vorne.

Ein wahres Feuerwerk liefert der Finne auf Twitter und Facebook. Unermüdlich jettet der 50-jährige Marathonläufer und Hobby-Triathlet von einer EU-Hauptstadt in die andere, um für seine „Vision für Europa“ zu werben. „ Europa braucht eine digitale Revolution, mehr Forschung über künstliche Intelligenz, mehr Konkurrenz in allen Bereichen, mehr Führungsqualität Europas“, predigt er seinen Zuhörern – und das in mehreren Sprachen perfekt, auch in Deutsch. Stubb ist verheiratet und hat zwei Kinder. Den akademischen Feinschliff holte er sich an den besten Universitäten der Welt. Der Internetfreak ist ein liberaler Konservativer, ein Transatlantiker, Verfechter eines harten Wettbewerbs.

Weber ist die mitteleuropäische Variante des Christdemokraten: werteorientiert, katholisch, verheiratet, der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet und stets auf Harmonie bedacht. Er gehört dem proeuropäischen Flügel der CSU an und will in der Migrationsfrage stärker als Stubb auf die Ängste der Bevölkerung vor Flüchtlingen eingehen. „Ich will ein Europa, das schützt“, davon profitieren auch Junge, erklärt Weber.