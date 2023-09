Kaiser will Klimakleber zu Partnern machen

Finanzspritze für Kinderbetreuung:

Kanzler Karl Nehammer hatte im ORF-"Sommergespräch" angekündigt, dass der Bund 4,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung investieren will. Außer dieser Summe sei aber noch nichts am Tisch, sagt Kaiser.

Unklar sei, ob dieses Geld zusätzlich in den Finanzausgleich fließt oder ob es zunächst nur zu Co-Finanzierungen kommen wird.

Kaiser betont: "Ich will, dass die öffentliche Verwaltung ihren Aufgaben nachkommen kann." Was er nicht will, sind bloße Anschubfinanzierungen und dass der laufende Betrieb dann erst recht wieder von den Ländern finanziert werden muss. Was es braucht, sei eine "langfristige Absicherung".