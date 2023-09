Wie stark Babler Millionäre wirklich besteuern will

Multimillionäre sollen noch mehr bezahlen, Eigenheimbesitzer dafür weniger: So lässt sich das finale Modell für Erbschafts- und Vermögenssteuern zusammenfassen, dass SPÖ-Parteichef Andreas Babler am Mittwoch präsentiert. Zuvor wurde in den SPÖ-Gremien darüber abgestimmt. Aber was genau hat sich jetzt geändert?

Ein Erbschafts- und Schenkungssteuermodell hat Babler ja bereits vergangene Woche vorgelegt. Wer innerhalb von 30 Jahren Vermögenswerte – ob Kapital, Grund, Haus oder Schmuck – erbt, die den Grenzwert von einer Million Euro übersteigen, muss ab diesem Grenzwert 25 Prozent Steuern zahlen. Von 1 bis 10 Millionen Euro gilt ein Steuersatz von 30, ab 10 Millionen einer von 35 Millionen. Im Gegenzug soll die Grunderwerbssteuer (GrESt) auf Erbschaften und Schenkungen abgeschafft werden.

Das idente Modell hat die SPÖ schon 2019, damals unter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, vorgestellt. SPÖ-intern seither umstritten: der Freibetrag von einer Million Euro. In den westlichen Bundesländern wie Vorarlberg und Tirol sind Grundstücke und Immobilien im Durchschnitt nämlich deutlich teurer als im Osten. Heißt: Man würde den Freibetrag vergleichsweise schneller überschreiten.

Das neue Modell für Erben

Nach interner Kritik hat die SPÖ das Modell in zwei Punkten adaptiert. Erstens: Ab Erbschaften im Wert von 50 Millionen Euro müssen künftig 50 Prozent – also die Hälfte – versteuert werden. Der zweite Punkt soll den Westen befrieden: Auf Hauptwohnsitze gilt künftig ein Luxusfreibetrag von 1,5 Millionen Euro, der nicht besteuert werden muss.

Aber was genau bedeutet das? Beispiel: Eine Vorarlbergerin erbt ein Eigenheim im Wert von zwei Millionen Euro und Geld im Wert von einer Million von ihren Eltern. Wie viele Steuern muss sie bezahlen? Die ersten 1,5 Millionen Euro auf das Haus sind steuerfrei, erst dann gilt die "Bemessungsrundlage" für die Erbschaftssteuer. Heißt: Auf eine weitere Million Euro fallen ebenso keine Steuern an, die restlichen 500.000 Euro müssen dann mit 25 Prozent versteuert werden. Die Vorarlbergerin muss also 125.000 Euro bezahlen.