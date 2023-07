Fünf-Punkte-Plan: Regierung gibt 200 Millionen Euro für Gesundheit aus

Kogler: "Wir packen das an"

"Wir tun etwas, wir packen das an", sagt Vizekanzler Kogler. In den vergangenen Jahrzehnten sei im Gesundheitssystem "einiges liegen" gelassen worden. Es gehe also darum, es nun "Stück für Stück" zu verbessern. Zentraler Punkt, so Kogler: Junge Ärzte dazu bewegen, dass sie in Österreich bleiben - insbesondere am Land.

Das im Ministerrat beschlossene Paket sei in Summe "ein Reformprojekt, das einen Vorgriff auf die Gesundheitsreform im Zuge des Finanzausgleichs darstellt", so Rauch. Aber: Das Paket sei "ein erster Schritt" um die Versorgung der Patienten in Österreich zu verbessern.