Nehammer will 4,5 Milliarden für Kinderbetreuung bis 2030

„Der nächste Winter ist gesichert“, sagt Karl Nehammer. Beide Hände wie ein Buch vor sich gefaltet, setzt er fort: „Wir müssen davon ausgehen, dass alles schlechter wird. Und machen jetzt alles, damit die Unabhängigkeit Wirklichkeit wird.“

Russlands Präsident Wladimir Putin, den Karl Nehammer 2022 aufgesucht hat, ist für ihn auf Nachfrage ein „Kriegsverbrecher“. Österreich sei militärisch neutral, aber „nicht, wenn es darum geht, Haltung zu zeigen.“

"Parteipolitische Marotte“

In den letzten Minuten des Sommergesprächs kommt die Sprache auf Herbert Kickl, den Nehammer in seiner Zeit als ÖVP-Generalsekretär in der ÖVP-FPÖ-Regierung „sechs Mal gegen Misstrauensanträge verteidigt hat“, wie er sagt.

Kickl sei ein Sicherheitsrisiko, habe als Innenminister den „Verfassungsschutz total zerstört, total verunsichert“. Nehammer, der Kickl als Innenminister folgte, ist sich sicher: „Kickl hat als politischer Verantwortungsträger nicht Politik gelebt.“ Er sorge mit seiner Politik für Verunsicherung – bei Corona, im Ukraine-Krieg und der Frage nach Österreichs Neutralität und Kickls damit verbundener Kritik an dem Projekt Skyshield – einer gemeinsamen Raketenabwehr der EU-Staaten. „Dass Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko ist, das ist keine parteipolitische Marotte.“

Dass in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich die ÖVP mit der FPÖ regiert, ist für Nehammer kein Beleg für Widersprüche in der ÖVP-Haltung. „Wir haben drei Bundesländer, wo die ÖVP mit der SPÖ regiert. Das sind Landesregierungen.“ Das Video der FPÖ-Jugend, das nun den Verfassungsschutz beschäftigt, stehe „klar unter dem Einfluss von Herbert Kickl“, so Nehammer.

"Die FPÖ ist nicht Herbert Kickl“

„Die FPÖ muss entscheiden, wohin sie geht. Sie hat 2019 entschieden, für Herbert Kickl die Regierung zu verlassen. Seitdem ist die Volkspartei die einzig glaubhafte Partei, die nie mit Herbert Kickl kooperiert habe. Als es beispielsweise darum ging, Sebastian Kurz das Misstrauen auszusprechen, seien alle Oppositionsparteien inklusive Kickls FPÖ geeint gewesen. „Es wird mit Karl Nehammer als Bundeskanzler keine Regierung geben mit Herbert Kickl. Auch nicht als Minister“, beteuert der ÖVP-Chef. Das gelte – auf mehrfache Nachfrage – auch für Kickl als Parteichef. „Natürlich. Es ist auch freiheitliche Tradition, Regierungen zu sprengen. Deswegen ist Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko. Nicht nur, weil er Verschwörungstheorie begonnen hat politisch zu inszenieren, sondern er glaubt selbst daran.“

Der ÖVP-Chef wiederholt: „Es gibt keine Koalition mit Herbert Kickl – und der FPÖ. Die FPÖ ist nicht Herbert Kickl. Wenn er Parteichef ist, wenn er Minister werden soll: Solange Herbert Kickl diesen Einfluss hat, ist die FPÖ gebunden an ihn; bindet sich an ihn auf Gedeih und Verderb; hat es eben 2019 schon bewiesen, dass sie dafür eine Regierung verlässt. Das ist die Entscheidung der FPÖ.“

"Redliche Antwort“

Mittlerweile im Lederstuhl nach vorne gebeugt, erklärt Nehammer, es gehe um die Entscheidung der Wähler. „Deswegen sind die Spekulationen für danach grundsätzlich so schwierig.“

Die redliche Antwort auf die nochmalige Koalitionsfrage und deren Haltbarkeit: „Werner Kogler und ich haben es uns vorgenommen.“

Nach den Ermittlungen rund um Kurz‘ Kanzlerschaft und dessen Prozesstermin im Oktober gefragt, sagt Nehammer: „Ich glaube an die Unschuld von Sebastian Kurz.“ Zudem glaube er an die „unabhängige Gerichtsbarkeit“ – absichtlich, wie er betont und die WKStA damit außenvor lässt. Die ÖVP habe in den letzten Monaten bewiesen, was sie alles zu ertragen imstande sei.

Eine „Vorverurteilung der Beschuldigten“ lehnt Nehammer ab. Auch die Volkspartei als Gesamtes mit ihren 600.000 Mitgliedern dürfe nicht vorverurteilt werden. Dann setzt Karl Nehammer kurz zur Inszenierung an, reicht mit der rechten Hand an die Holz vertäfelte Wand und sagt: „Der Raum, in dem wir hier sitzen, ist aufgebaut worden nach dem Krieg. Hier haben viele interessante Besprechungen stattgefunden, unsere vielleicht hier jetzt die originellste.“ In den letzten Jahrzehnten habe sich die ÖVP als „verlässlicher Partner“ erwiesen. Die ÖVP habe sich für mehr Transparenz eingesetzt, dass Informationsfreiheitsgesetz sei zu „90 Prozent fertig“.