Momentum Institut: Mietpreisbremse ist Inflationsbremse

Eine Kopplung an den Verbraucherpreisindex und damit an die Inflation hält Alexander Huber, Ökonom am Momentum Institut, in der vorliegenden Form nicht mehr für gerechtfertigt. "Wir müssen raus aus der Mietpreisspirale, in der Mieten die Inflation anheizen und dann die Inflation wiederum die Mieten ankurbelt", erklärte Huber am Montag. Das Institut spreche sich daher für "eine Mietpreisbremse für alle Mietverträge" aus.

Richtwertmiete: Betroffen sind Altbauwohnungen unter 130 Quadratmetern

Im vergangenen Jahr seien nicht nur die Richtwertmieten von drastischen Erhöhungen betroffen gewesen. Vor allem in Neubauten sei es teilweise zu drei Mieterhöhungen innerhalb eines Jahres gekommen. Die nun anstehende Anhebung der Richtwertmieten um 8,6 Prozent bedeutet laut Momentum durchschnittliche Mehrkosten von rund 460 Euro pro Jahr. Unter 35-Jährige wären von einer Mietpreisbremse am meisten entlastet, zeige eine Berechnung des Instituts.

Die Richtwertmiete legt den Betrag fest, der für einen Quadratmeter maximal als Monatsmiete verlangt werden darf. Betroffen sind Altbauwohnungen unter 130 Quadratmetern, die seit März 1994 neu vermietet wurden. Auch ein Teil der Gemeindewohnungen unterliege freiwillig der Richtwertmiete. Die Richtwertmiete steigt aufgrund der Kopplung an die Inflation. "Aber nicht nur die hohe Inflation treibt die Mieten nach oben, auch der steigende Anteil von befristeten Mietverhältnissen kurbelt die Preise an", betonte das Momentum Institut. Befristete Mietverhältnisse seien im Durchschnitt "deutlich teurer als unbefristete".