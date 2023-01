Trendwende am Wohnmarkt: Es wird wieder mehr gemietet

Weniger neue Wohnungen in Bau

Während 2021 noch viele neue Wohnungen errichtet wurden, agieren die Entwickler und Bauträger aktuell verhaltener, der Start neuer Projekte wird verschoben. „Seit dem Jahr 2019 sind die Baubewilligungen stark rückläufig“, betont Schunker. Das Angebot an neu errichteten Wohnungen sinkt daher ab Mitte des Jahres stark. „Nimmt die Neubaulei-stung ab, gewinnt der Gebrauchtmarkt“, erklärt Andreas Wollein, Vorstand des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft (ÖVI). Bestandswohnungen werden daher stärker nachgefragt. Wollein: „Sowohl Nachfrage als auch Preise könnten steigen.“ Während Investoren in den vergangenen Jahren in Bau befindliche Wohnbauten aufgekauft haben, agieren sie aufgrund der geänderten Marktsituation zurückhaltender. Daher verkaufen Entwickler und Bauträger neu errichtete Eigentumswohnungen wieder verstärkt einzeln an Käufer ab. Für Kaufinteressenten, die Eigentumswohnungen zur Eigennutzung suchen, bietet dies Chancen.

Energiekosten sind ein großes Thema

Mit dem Wandel am Markt haben sich auch die Entscheidungskriterien von Wohnungssuchenden geändert. „Früher spielten technische Fragen rund um das Thema Energie nur eine untergeordnete Rolle. Heute sind Energiekosten, welches Heizungssystem verwendet wird und wie ausfallsicher dieses ist, zentrale Themen bei den meisten Vermietungs- und Verkaufsgesprächen“, schilder Karina Schunker. Da in den vergangenen Jahren vor allem kleine Wohnungen errichtet wurden, sind größere Objekte mit drei oder mehr Zimmern Mangelware am Wohnungsmarkt. ÖVI-Bauträgersprecher Klaus Wolfinger rechnet außerdem mit einem Umdenken der Bauträger: „Wurde bis vor Kurzem in Wien in nahezu jeder Lage entwickelt, werden mäßige Lagen mit starkem Verkehr kaum mehr gefragt sein.“

Mieten im Einzelhandel rückläufig

Der Markt für Einzelhandelsflächen wurde 2022 stark durch die veränderte Ausgangslage im Handel geprägt. Doch die Städteurlauber sind zurück, davon profitieren vor allem innerstädtische Lagen. Dennoch ist der Markt unter Druck, die Mieten im Einzelhandel sind rückläufig. „Im Trend sind Flächenoptimierungen“, sagt Alexandra Bauer, Bereichsleiterin Büroimmobilien bei EHL. So wird versucht, die Verkaufsfläche zu reduzieren, auch, indem an einen kleineren Standort übersiedelt wird. Viele Flächen werden umgenutzt, auf der anderen Seite werden nur wenige Retailflächen neu gewidmet. Nach wie vor expandieren Diskonter wie Kik, NKD, TEDI, Action, Takko und Pepco. Aber auch neue Marken eröffnen Standorte in Wien, wie zum Beispiel GiFi (spezialisiert auf Haushalt, Familie) aus Frankreich oder Thomas Philipps (Garten, Haushalt, Haustier) aus Deutschland.