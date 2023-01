Für besseres Klima: Das passende Grün für jedes Zimmer

Die Farbe Grün wirkt nicht nur beruhigend auf Geist und Seele, sie stärkt nachweislich auch die Konzentration und sorgt für eine ausgeglichene Stimmung.

Kein Wunder also, dass wir uns gerne ein bisschen Grün in die Wohnung holen. Zimmerpflanzen heben nicht nur unsere Stimmung und setzen schöne Akzente in unserem trauten Heim, sie haben auch viele gesunde Eigenschaften. Sie verbessern das Raumklima und manche von ihnen filtern sogar Schadstoffe aus der Luft. Zu den bekanntesten grünen Luftfiltern gehören die Efeutute, der Drachenbaum, die Grünlilie und die Keniapalme.