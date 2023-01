Immobilien: Das bringt 2023 für Eigentümer, Mieter und die Branche

Immobilien werden auch 2023 hoch im Kurs stehen, sind sich die befragten Experten einig. Betongold ist schließlich immer ein sicherer Hafen, vor allem in Krisenzeiten. Da sowohl die Baukosten aufgrund der Rohstoffpreise als auch die Grundstückspreise hoch sind, werden neue Projekte weiterhin ihren Preis haben.

Aber der Markt wird sich nach einem guten ersten Halbjahr 2022 abkühlen. Denn es gibt Faktoren, die den Marktteilnehmern Sorgen bereiten: Das sind die gestiegenen Zinsen, welche die Wohnkredite verteuern, und die strengeren Vergaberichtlinien bei Krediten. Hinzu kommt das Bestellerprinzip bei Mietwohnungen, dieses wird allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte schlagend werden. Das alles wird Veränderungen für die Branche bringen.

Angebot steigt

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien wird sinken, das Angebot hingegen steigen und das wird zu einer Abflachung der Immobilienpreise führen, fasst der diese Woche präsentierte Remax Real Estate Future Index den Ausblick auf 2023 zusammen. Dieser Index ist die Summe von rund 600 Immobilienexperten-Meinungen in ganz Österreich.

Die Prognose in Zahlen: Das Immobilienangebot wird um fast acht Prozent steigen, die Nachfrage sinkt jedoch um fast elf Prozent, was die Situation für Wohnraumsuchende verbessern wird. Alleine im Dezember waren rund 91.000 Wohnimmobilien auf dem Markt, was einem Anstieg von mehr als 36 Prozent gegenüber Dezember 2021 bedeutet.

Preise sinken

Der Preistrend bei Wohnimmobilien zeigt erstmals seit 2015 wieder nach unten. Der Index erwartet, dass die Immobilienpreise in Österreich im Schnitt um 6,8 Prozent sinken werden. Die Wertsteigerung aus 2022 wird somit 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit wegschmelzen.

Im Trend Mietwohnungen: Am stärksten nachgefragt sind 2023 Mietwohnungen in allen Lagen. Wenn die Preise für Eigentumswohnungen zurückgehen und die Mietnachfrage steigt, kann das auch die Attraktivität von Anlegerwohnungen wieder steigern.

Wir haben Vertreter der Immobilienwirtschaft nach ihren Einschätzungen gefragt, wie sich der Markt entwickeln wird und welche Herausausforderungen warten.