Wohnen ist teuer: Immer öfter bleibt es zuhause kalt

Schwierigkeiten bei Bezahlung

Wie Karin Heitzmann, Professorin für Sozialpolitik an der WU Wien, in einem von „Diskurs. Das Wissenschaftsnetz“ organisierten Gespräch erzählt, gibt es weitere Erkenntnisse aus der Befragung: Rund 19 Prozent der Bevölkerung zwischen 16 und 69 Jahren erwarten, dass sie in naher Zukunft Schwierigkeiten bei der Begleichung ihrer Wohnkosten haben könnten.

Heizen schwer leistbar

Acht Prozent der Menschen können es sich finanziell nicht leisten, ihr Haus oder ihre Wohnung angemessen warm zu halten. Karin Heitzmann sieht darin zunehmend ein Problem für die Wohnqualität in Österreich. Einkommensschwächere Haushalte können nur wenig Miete zahlen, günstige Wohnungen finden sie allerdings am freien Markt nur in alten Gebäuden mit wenig Energieeffizienz. Werden diese Immobilien saniert, steigt zwar die Wohnqualität, aber gleichzeitig auch die Mieten, was wiederum diese Gruppe in Bedrängnis bringt.