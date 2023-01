Starke Erhöhung bei den Richtwertmieten erwartet

"Die Mietzinserhöhung von der die Rede ist, sind in Wahrheit Wertanpassungen. Würde man wirklich davon ausgehen, dass ich Erhöhungen für die Investitionen brauche, müsste ich eigentlich beim Baukostenindex sein. Der steigt viel stärker als der Verbraucherpreisindex", findet Brunnbauer. Zudem würden die privaten Hauseigentümer sehr viel für das Stadtbild machen.

Reform überfällig

Dass Hausbesitzer nochmal höhere Mieten brauchen, um ihre Liegenschaften in Schuss zu halten, bezweifelt Ritt. "Das sind Milliarden in der Mietzinsreserve. Dafür ist genug Geld da", sagt er. Eine Reform des Mietrechts sei in jedem Fall überfällig, auch abseits der Teuerung, heißt es. Ein Ruf nach einem Mietpreisdeckel, wie es in anderen Ländern angewendet wird, blieb in Österreich bisher ungehört.