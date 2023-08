Brief an Zadic: Mikl-Leitner fordert härtere Strafen für "Klimakleber"

"Die Aktivistinnen und Aktivisten steigern sich immer weiter in der Radikalität ihrer Maßnahmen", meinte die ÖVP-Politikerin. Dies gehe so lange, "bis etwas Schreckliches passiert und in Österreich Menschen bei diesen Protesten zu Schaden kommen" oder der Gesetzgeber wieder das Heft des Handelns in die Hand nehme.

Versammlungs- und Demonstrationsrecht

Für die Grünen reagierte nicht die Ministerin selbst auf den Brief, sondern Justizsprecherin Agnes Prammer: "Grundsätzlich ist das Versammlungsrecht wie auch das Demonstrationsrecht eines der wesentlichsten in einer Demokratie. Es hat einen ganz besonderen Schutz in unserer Verfassung und wird auch vom Höchstgericht ganz sensibel ausgelegt. Schon jetzt gibt es genügend rechtliche Möglichkeiten um einzugreifen, wo eine Behinderung von Einsatzfahrzeugen passiert. Das haben auch mehrere Regierungsmitglieder, darunter der Bundeskanzler, mehrmals in den vergangenen Monaten betont."

Kritik an der immer wieder aufkommenden Forderung nach strengeren Strafen für Klimakleber äußerte zuvor bereits die neue Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Shoura Hashemi, im Gespräch mit der APA: "Das Recht auf Protest ist ein sehr schützenswertes Gut." Sie zeigte sich außerdem erschüttert über eine Unique-Research-Umfrage für das Nachrichtenmagazin "profil", in der mehr als drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher Haftstrafen befürworten. Ihr Eindruck sei, dass auf Klima-Protest "von staatlichen Stellen teilweise sehr exzessiv reagiert wird" und diese rigide Reaktion in Teilen der Bevölkerung als verhältnismäßig angesehen wird: "Aber zivile Protestaktionen gehören einfach nicht kriminalisiert."