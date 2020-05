Salzburg kommt mit blauem Auge davon

„ Salzburg ist 74 Millionen im Plus“, verkündete Finanzreferent David Brenner – Applaus erntete er dafür aber weder von der Opposition noch vom Regierungspartner ÖVP. „Ach Gott, wir wissen doch gar nichts, das kann sich innerhalb von wenigen Tagen und Wochen ändern“, sagte Salzburgs FPÖ-Klubchef Karl Schnell dem KURIER. Nun müssten unverzüglich Reparaturarbeiten beginnen, um das Risiko zu minimieren. Schnell: „Der Mühlstein, den wir da umhängen haben, kann uns weit runterziehen. Das ist verrückt, dass das Land Salzburg einer der größten Zocker ist.“

Brenner versuche, den vorliegenden Bericht als Erfolgsmeldung zu verkaufen, erklärte Cyriak Schwaighofer von den Grünen. „Das muss man aber massiv hinterfragen, denn das ist noch keine abschließende Beurteilung, da ist noch vieles offen.“ Brenners Aussagen seien auch schon von den externen Experten relativiert worden.

Für ÖVP-Klubobfrau Gerlinde Rogatsch liest sich der Bericht wie ein „Who’s Who der riskantesten Währungen der Welt“. Die Spekulationen auf Fremdwährungen wie türkische Lira oder Indonesische Rupien seien „unfassbar“. „Jetzt muss man sich ansehen, wie man möglichst ohne Gefahr aus diesen Geschäften rauskommt. Und in Zukunft darf so etwas nie wieder vorkommen.“

Der Bericht liefere klare Antworten auf die Fragen, die in den vergangenen Wochen aufgeworfen wurden, befand hingegen Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller. Nun sei es an der Zeit, wieder zur Sachlichkeit zurückzukehren, erklärte sie in Richtung Regierungspartner ÖVP. Mit dem Zwischenbericht sei die Angelegenheit aber nicht erledigt, meinte Burgstaller. Ziel sei ein Ausstieg aus riskanten Geschäften. Das Finanzmanagement des Landes will sie künftig auf neue Beine stellen, da sich die bestehenden Kontrollmechanismen als „völlig unzureichend“ erwiesen hätten. Konkret will sie die doppelte Buchhaltung einführen und Fachpositionen nur noch mit Experten besetzen.