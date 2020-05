Salzburgs ÖVP fordert Konsequenzen

Personalentscheidungen zu revidieren sei derzeit kein Thema, heißt es sowohl von ÖVP als auch SPÖ. Das gelte auch für den Abgang von Brenner, heißt es aus dem Büro von Gabi Burgstaller: „Am 23. Jänner wird Landesrat Brenner aus der Regierung ausscheiden und der Nachfolger angelobt.“

Leicht dürfte die Suche aber nicht sein: Als Kandidat genannt wurde zuletzt Meinhard Lukas von der juridischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität in Linz: „Frau Burgstaller hat bei mir angefragt, ob ich als führender Experte und Berater Salzburg zur Verfügung stehe. Landesrat zu werden war aber zu keinem Zeitpunkt Thema unserer Gespräche“, sagte er zum KURIER. „Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich diesen Beratungsauftrag annehmen werde.“ Wesentlich sei ihm eine Transparenzverpflichtung gegenüber dem Landtag: „Ich will alles berichten, was ich im Zuge meiner Beratung erfahre, egal, wem es nützt oder schadet.“