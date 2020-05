Finanz prüft Jet-Deal

Der mutmaßliche Bestechungsskandal um den Eurofighter-Kauf zieht weite Kreise. Die Wurzel der Affäre dürfte in der britischen Briefkastenfirma Vector Aerospace LLP zu suchen sein, die der italienische Finanzjongleur Gianfranco Lande im Auftrag von EADS Deutschland gegründete hatte. Laut Verdachtslage soll Vector zwischen 71,5 Millionen Euro bis 130 Millionen Euro Millionen Euro von EADS für „Provisionszahlungen“ im Zuge der Gegengeschäfte erhalten haben. Bestechungsgelder, vermuten die deutschen Ermittler.



Dazu muss man wissen, dass die Eurofighter Jagdflugzeuge GmbH, der Jet-Verkäufer, die Gegengeschäfte mit Österreich (vier Milliarden Euro) im November 2004 an EADS Deutschland übertragen hatte, EADS reichte sie an Vector weiter.



Die damals neu gründete Vector (zwei Mitarbeiter) soll die Vermittlung von Offset-Deals in Höhe von 3,4 Milliarden Euro übernommen und garantiert haben. Im Gegenzug machte EADS in den Jahren 2005 und Ende 2007 insgesamt mindestens 71,5 Millionen Euro locker. Laut italienischer Finanzpolizei GdF sollen drei Gesellschaften hinter Vector gesteckt haben: Hopewell Investments Limited um den österreichischen Rüstungsexperten Walter Schön, Provan Trading Limited um den Waffenlobbyisten Alfred Platter und eine US-Anwaltskanzlei.