Die dubiosen Geldflüsse im Eurofighter-Krimi

Im Krimi um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen rund um die Eurofighter-Gegengeschäfte mit Österreich spielt ein groß angelegtes Firmen-Netzwerk eine dubiose Rolle. Eine dieser Briefkastenfirmen heißt Centro Consult Limited, Sitz ist London. Sie führt zum Waffenlobbyisten Walter Schön.

„ Walter Schön“, Aktionär, ausgeschieden am 1. September 2009, heißt es in den britischen Handelsregister-Unterlagen. Mitte Mai 2012 ist Centro endgültig aus dem Firmenbuch gelöscht worden. Brisant ist aber: Zwischen April 2005 und Januar 2008 sollen laut Aktenlage 15 Millionen Euro auf ein Konto der Centro Consult bei der Bank of Valletta in Malta geflossen sein.

Diese Tranche soll aus dem 71,5-Millionen-Euro-Topf stammen, den der Eurofighter-Konsortialpartner EADS Deutschland der britischen Briefkastenfirma Vector Aerospace zur Verfügung stellte. Laut Aktenlage überwies Vector davon 49,5 Millionen Euro an die fünf Vermittlungsgesellschaften EBD, Orbital, Columbus, Comco und Centro. Offen ist, was Vector bzw. deren Mastermind Gianfranco Lande, ein mittlerweile verurteilter Anlagebetrüger, mit dem Differenzbetrag gemacht hat.