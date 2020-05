Stronach bleibt U-Ausschuss noch erspart

Zu gerne hätte der Parteichef des BZÖ seinen schärfsten Konkurrenten in einen Untersuchungsausschuss zu den Eurofightern zitiert. – Immerhin sind nun Ermittlungen der Justiz anhängig; immerhin sind die „ Gegengeschäfte“ möglicherweise manipuliert worden; und immerhin hat Stronach laut Bucher im ersten Untersuchungsausschuss zum Thema gelogen, weil er angab, Magna habe nicht vom Kauf der Eurofighter profitiert (der KURIER berichtete).

Aus dem von Bucher angepeilten Auftritt Frank Stronachs in einem neuen Eurofighter-U-Ausschuss wird vorerst nichts. Der Grund: Die Regierungsparteien und die Grünen halten wenig von der Idee. Was es demnächst aber geben könnte ist eine Parlamentssitzung zum Thema. Denn das BZÖ will FPÖ und Grüne überzeugen, dass die Opposition eine Eurofighter-Sondersitzung einberuft.