Die Wr.-Neustadt-Connection und das Ibiza-Video

Die SOKO Ibiza hat jedenfalls in den vergangenen Monaten zahlreiche wichtige Puzzlestücke zusammengesetzt. So ist nun auch klar, dass der Lockvogel offenbar mehrfach im Einsatz war, 2016 war die Frau, die Strache und Gudenus zu Fall brachte, schon einmal in Wien.

Tschechische Pistole

Doch das wichtigste Geschäft der Hintermänner des Videos könnte Kokain gewesen sein. Zumindest waren manche von ihnen auch bewaffnet, so wurde eine Zastava CZ-99-Pistole mit herausgefeilter Seriennummer in einer Salzburger Wohnung sichergestellt. Einige der Beteiligten werden von Zeugen als Suchtgift-Konsumenten beschrieben (was alle aber bestreiten).

Liest man die Berichte der SOKO, dann ergibt sich jedenfalls eher ein Bild, wonach es keine großen Profis waren, die die Republik derart erschüttern konnten. Es handelt sich um einen Personenkreis vor allem aus dem Unterwelt- und Halbweltmilieu. Dabei war das aufgenommene Video von derart schlechter Qualität, dass es tagelang bearbeitet werden muss, um nur irgendetwas zu verstehen. Eine Profiarbeit schaut jedenfalls anders aus.