U-Ausschuss wird noch Wochen auf das Ibiza-Video warten müssen

Aktuell liegt das Video beim Bundeskriminalamt. Und da wird es auch noch einige Tage bleiben. Zumindest so lange, bis die Abschrift des Videos fertig ist - und das dürfte vermutlich Anfang der kommenden Woche soweit sein. Ist die Abschrift erfolgt, geht das Video an die Staatsanwaltschaft Wien und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie sollen prüfen, ob in dem Video Persönlichkeitsrechte betroffen sind.

Im nächsten Schritt geht das Video an das Justizministerium und schließlich an den U-Ausschuss. Wenn alles glatt geht, ist das frühestens in zwei Wochen der Fall.