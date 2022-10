Das Land der Präsidenten

Friedrich Wagner, 77, ist seit 15 Jahren Präsident des Ersten Österreichischen Eisenbahn-Modellbau-Klubs. Der studierte Volkswirt hat sein ganzes Berufsleben in Banken verbracht. In der Pension hat er sich dem Präsidentenamt gewidmet. „Wir sind mittlerweile ein sehr kleiner Klub. Wir haben nicht viel Nachwuchs. Unser jüngstes Mitglied ist ein Berufspilot, der ist schon 35. Der Zweitjüngste ist auch schon 58.“ Auch wenn der Klub nicht mehr das ist, was er einmal war: Das Präsidentenamt bedeutet viel Arbeit. Mindestens ein Tag pro Woche geht dabei drauf. Wagner hat Glück, dass seine Lebensgefährtin seinem Hobby mit „wohlwollender Distanz“ gegenübersteht. Der Präsidententitel, sagt Herr Wagner, sei ein historisches Relikt. „Es stammt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der erste Österreichische Eisenbahn-Modellbau-Klub über das ganze Land verstreut war. Der Klub hatte über 400 Mitglieder. Heute bedeutet mein Amterl Arbeit. Ich muss mit der Hausverwaltung reden, endlos Emails schreiben. Niemand will sich das mehr antun. Die Ehre ist gering und die Arbeit ist viel“. Ob er stolz ist auf sein Amt? „Ja. Ich habe vor einigen Jahren eine Modelleisenbahnschau in Baden organisiert. Und in unserem Spezialgebiet, der Spur Null, habe ich einiges in die Wege geleitet.“

Es gibt übrigens auch Präsidenten, die gar keine sein wollen. Auch wenn der Vorgänger auf den Spitznamen „Präsi“ reagiert, pocht Josef Koppi vom burgenländischen Fußball-Klub Apetlon (1. Klasse) seit einem Jahrzehnt auf die Bezeichnung Obmann. Erhaben über jeden Verdacht, als Angeber dazustehen. „In der Liga ist es auch nicht üblich. Ich bin kein Präsident, sondern Funktionär.“

Kann jeder einen Verein gründen und sich zum Präsidenten küren lassen? „Theoretisch ja, aber allein wird’s nicht gehen, weil es eine Mindestanzahl an Organen braucht“, erklärt Rechtsanwalt Nödl. „Man kann sich selbst Wohnzimmerpräsident betiteln; vielleicht wird man dann, je nach geistiger Verfassung, für geschäftsunfähig erklärt.“