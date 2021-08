Wie Herr Schreber in den Kleingarten kam

Auböck hat bei ihrer Arbeit Hinweise auf ganz frühe Arbeitergärten gefunden, die gleich neben den allerersten englischen Manufakturen angelegt worden waren. „Im Ruhrgebiet breiteten sich die sogenannten Werksgärten bald explosionsartig aus, weil auch die Industriellen verstanden haben, dass das eigene Grün die Arbeiter an den Betrieb bindet.“

Den Namen „Schrebergarten“ bekamen die Kleingärten übrigens im Andenken an den Arzt Moritz Schreber, der die damals revolutionäre Forderung nach Spielplätzen für Kinder aufstellte (siehe Grafik oben).

Städtische Selbstversorger

Im Ersten Weltkrieg zweifelte niemand mehr an der Notwendigkeit eigener Selbstversorgergärten in Stadtnähe. Bald zogen Tausende ausgebombte Familien in die Hütten und Häuschen, die eigentlich illegal in den Schrebergärten entstanden waren. 1922 warf die Wiener landwirtschaftliche Zeitung die Frage auf Was sind Schrebergärten? und forderte, auch in Österreich mehr solcher Gärten zu schaffen „namentlich in der Nähe von Fabrikstädten zur Wohltat weniger bemittelter Familien“.

Mit Erfolg: 1923 stellte eine Kleingartenausstellung die Stadtgärtner in den Mittelpunkt. „Ein riesiges Musterhaus wurde vor dem Rathaus aufgebaut“, erzählt die Kleingarten-Expertin. Produkte aus den Gärten wurden präsentiert und mit Parolen wie „Dauerkleingärten sind Kampfmittel gegen den Alkohol“ geworben. „Es gab Kurse, wie man Obstbäume schneidet und Kompost herstellt.“ Längst wurden auf den Parzellen Kaninchen, Chinchillas, Hermeline, Tauben, Hühner, Gänse, Enten, Fasane, Pfaue und Bienen gezüchtet.

Urban Gardening

Heute weiß keiner so genau, wie viele Schrebergärten es in Österreich gibt. Der Grund: Viele verschiedene Organisationen kümmern sich um sie – Kirche, ÖBB, Kleingartenvereine und natürlich private Eigentümer, die sich von niemanden verwalten lassen. Was Kleingarten-Expertin Auböck aber sicher beobachtet, ist „ein wirklich interessanter Trend: Die jetzige Generation hat den Kleingarten regelrecht für sich entdeckt.“ Klimawandel, gesunde Lebensmittel, Urlaub zu Hause haben die ehemals spießigen Gartenzwerg-Enklaven 2021 zum zukunftsweisenden Konzept gemacht.