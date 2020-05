Vor 40 Jahren: Geiselnahme in Stein

Howanietz ließ sich - auf eigenen Vorschlag - gegen die Frau austauschen.

"Hast du nicht an deine Familie gedacht ", warf seine Frau dem vierfachen Vater später vor. Seine Antwort: "Ich hätte nie mehr ruhig schlafen können, wenn ich gewusst hätte, dass ich etwas tun hätte können und aus Feigheit nicht gemacht habe."



So gondelte der Polizist in einem VW-Bus mit der zweiten Geisel und den drei Gangstern eine Nacht lang durch Niederösterreich später kreuz und quer durch Wien. "Einer hat mir ständig die Pistole an den Hinterkopf gehalten", erinnert sich der ehemalige Polizeioberst. "Ich hab mit den Burschen Ottakringerisch reden können, das haben sie ernst genommen", erinnert sich der gebürtige Wiener. Zur Aufgabe hat er die Flüchtigen trotzdem nicht überreden können.



Erst am nächsten Morgen ließen sie ihn nach mehreren Fahrzeugwechseln und heiklen Situationen in einem Taxi zurück. Mit den Worten "Gut, dass du mitgefahren bist, sonst wären wir alle schon hin. Wir hätten das nervlich nicht ausgehalten", habe sich einer der Ausbrecher von Howanietz verabschiedet. Wenige Tage später wurden die Flüchtigen gefasst.