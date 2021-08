Ernesto, stur wie sein Hund

Weit draußen, zwischen Brünnerstraße, Siemensstraße und Shuttleworthstraße liegt, erreichbar mit der S-Bahn oder der 31er-Bim, die Kleingartensiedlung Großjedlersdorf, mit 427 Parzellen die größte in Floridsdorf. Ein Schutzhaus gibt’s natürlich auch. Mittwoch ist Schnitzeltag. Jeden August wird mit dem Lichterfest die 1974 abgeschlossene Elektrifizierung der Siedlung gefeiert. Dann ist die ganze Anlage geschmückt und beleuchtet, und jeder schaut bei jedem auf ein Achterl vorbei. Wer mitmacht, kriegt einen Gutschein fürs Schutzhaus.

Wenn Ernesto im Schutzhaus sitzt und ein großes Bier leert, dann steht, ohne, dass er was sagen muss, bald das nächste da. Daheim hat er drei Kühlschränke, einen davon nur fürs Bier. Er kann sich das leisten, rein figurtechnisch. Mit 65 ist der Mann gertenschlank. Er geht mit seinem erwachsenen Sohn radeln und laufen. Der weißgraue, volle Schopf und der Schnauzbart ergänzen den zeitlosen Look. In der Jugend war Kern Ruderer. Auf der Alten Donau, bei den Argonauten, hat er begonnen. Ein traditionsreicher Club, gegründet 1909. Kern war Staatsmeister. Mit Anfang 30 ist er als Ruderer in Pension gegangen. Die Spätfolgen merkt er ein bisserl, „wenn alles wehtut“. Er lacht darüber. Früher hat der gelernte Elektriker als Vertriebler in der Telekommunikation gearbeitet. Nach 49 Jahren war’s genug. Von 15 bis 64 hat er ohne Pause durchgearbeitet. Die abschlagsfreie Hacklerregelung, die nun wieder abgeschafft wurde, hat er noch ausgenutzt. Jetzt bestimmt der Kleingartenverein das Leben. Als die Kinder klein waren, sind die Kerns aus der Rennbahnsiedlung hierher gezogen. Nichts anderes wäre heute mehr vorstellbar. Und das, obwohl Ernesto und Gabi einst die halbe Welt bereist haben. Jetzt: Garten, Natur, Freiheit. Günstiger als jede Wohnung. Insbesondere in der Pandemie stieg die Nachfrage. Jeder will jetzt einen Kleingarten. Auch die Jungen, das hat sich stark verändert. Heute muss man mit 15, 20 Jahren Wartezeit für so einen Garten rechnen.