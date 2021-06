Die Veilchen duften nicht mehr

Die Poldi gibt’s längst nicht mehr und auch sonst hat sich hier im Grätzel, wo Brigitta Pollak ihr ganzes Leben verbracht hat, viel verändert. Die Zeit bleibt ja nicht stehen, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Wehleidig ist sie gewiss nicht. Greißler, Fleischer, Bäcker gab’ s hier früher. Heute: Supermärkte. Als kleiner Händler muss man schauen, dass man durchkommt.

Ihre Kunden hat Frau Pollak alle persönlich auf das Aus vorbereitet. Hat angerufen, nur zwei Telefonate am Tag hat sie geschafft. Die Emotionen waren groß. Nach so langer Zeit könne man nicht einfach via Türschild über die Schließung informieren. Man hat die Menschen ja ewig begleitet. Von der Taufe bis zum Begräbnis. Kannte die Vorlieben eines jeden. Man muss sich eben in die Menschen hineinversetzen. Frau Pollak wusste, was den Buchbinders, den Löwingers, dem Peter Minich, der Kitty Speiser und der Brigitte Swoboda gefiel. Ja, hier hat die halbe Wiener Kunstwelt eingekauft, aber nicht nur die. Die vielen Abschiedsbriefe, die nun eingetroffen sind, stammen von Menschen, oft aus der Nachbarschaft, die über Jahrzehnte Freud und Leid mit Brigitta Pollak und ihrer Kollegin Raphaela De Martin geteilt haben. Sie haben unsere Leben blühend und bunt gemacht, ist in einem der Briefe zu lesen. „Seit ich ein Kind war, haben Sie unsere Familie begleitet. Wir können kaum glauben, dass ab morgen alles anders sein wird, heißt es in einem anderen. Und eine Frau Gerti richtet aus: Danke für die vielen Farben und Düfte in unserem Leben.