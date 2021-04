Jäger und Sammler

Jürgen Adhofer ist Antiquitätenhändler, sein Partner Ara Bazmi Reiki-Meister. Die beiden leben in einer Beletage-Wohnung in der Lenaugasse in Wien-Josefstadt. Kaum zu glauben, dass Jürgen mit seinen vielen Sachen schon acht Mal umgezogen ist. Der jüngste Umzug soll der letzte gewesen sein. Hier will man nun bleiben.