Architektentraum: Leben mit Loos

Außerdem hatte Adolf Loos, der als Mitbegründer der Wiener Moderne gilt, wohl einen recht pragmatischen Zugang zum Thema Wohnen: Die Terrassen könne man gerne zubauen, wenn die Familie größer werde, ließ er ausrichten. Dabei war die Villa Scheu das erste Terrassen-Haus Mitteleuropas, ausgestattet mit einer Abdicht-Technik, die Loos aus den USA importiert hatte und die seit mehr als hundert Jahren klaglos funktioniert. „Das Haus war immer dicht – nicht gerade typisch für moderne Terrassen“, sagt Holländer.

Wohnen wie damals

Errichtet wurde das Haus einst für Gustav und Helene Scheu, er Rechtsanwalt und sozialdemokratischer Stadtrat in Wien (1919–1920), sie Journalistin. Helene Scheu führte hier einen Salon, in dem Künstler wie Arnold Schönberg, Oskar Kokoschka und Hilde Spiel verkehrten. Heute lebt hier das Künstler- und Unternehmerpaar Holländer in einem Ambiente, in dem die Atmosphäre von damals gut vorstellbar ist. So gut wie jedes Möbelstück stammt von Adolf Loos, viele Textilien von seinem Architektenkollegen Josef Frank. Luster, die Loos ursprünglich für dieses Haus konzipiert hatte, wurden liebevoll restauriert. Scheinbar simple Dinge, bis ins letzte Detail ausgetüftelt. Alle Möbel sind original – bis auf die Hundepölster. Trotz Tradition lebt man hier unkompliziert. „Loos argumentierte gegen die Garnitur und für verschiedene Sitzgelegenheiten, denn man will ja nicht immer gleich sitzen“, erklärt Holländer sein Wohnzimmer.