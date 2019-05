100 Jahre Gemeindebau: Paläste, für das Volk erbaut

Um die Jahrhundertwende hauste die Arbeiterschicht in privaten Mietskasernen unter meist unzumutbaren Bedingungen. Damals entstanden erste Ansätze eines Arbeiterwohnbaus, wie etwa die Werkswohnungen in der Floridsdorfer Lokomotivfabrik oder auch vonseiten karitativer Stiftungen und Vereine. Doch die Wohnungsnot blieb massiv.

Den Großprojekten der Gründerzeit wie der Ringstraße, dem Ausbau des Gürtels, der Hochquellwasserleitung und der Donauregulierung folgten nach der Jahrhundertwende die Kommunalisierung von Gas, Strom und Verkehr, es wurden Krankenhäuser, Schulen und Bäder gebaut. Der Wohnbau aber wurde der privaten Spekulation überlassen – was zur weiteren radikalen Ausbeutung der untersten Bevölkerungsschichten führte. Schon der Nationalökonom Eugen Philippovich, Mitglied im 1873 gegründeten Verein für Socialpolitik, hatte gefordert, dass man den Bau von Wohnungen nicht länger Privatunternehmern überlassen solle, die öffentliche Hand Wohnungsmieten festlegen müsse und sich dabei einzig an Baukosten sowie Abschreibungen zu orientieren habe.

Auch Architekt Otto Wagner plädierte dafür, Baugrund in öffentliche Hand zu geben, um Bodenspekulationen zu verunmöglichen. Und der christlich-soziale Bürgermeister Karl Lueger setzte mit seiner „Politik für den kleinen Mann“ etliche Initiativen in Richtung moderner sozialer Kommunalpolitik. Doch das Bauprogramm unter Lueger konzentrierte sich hauptsächlich auf das Regierungsviertel in der Innenstadt und das Verkehrswesen.

„Auch wenn sich manche den kommunalen Wohnbau schon früher auf ihre Fahnen heften wollten: Tatsächlich auf den Boden gebracht haben ihn erst die Sozialdemokraten“, sagt Architekturtheoretiker Andreas Rumpfhuber. Die auf ganz Wien verstreuten Orte, an denen Wohnraum geschaffen wurde, gehören in gewisser Weise zum Mythos des Roten Wien: Dadurch, dass die Gemeindebauten auf alle Bezirke Wiens aufgeteilt wurden, konnte jene Ghetto-Bildung verhindert werden, an der andere Großstädte Europas heute noch laborieren.